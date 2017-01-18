ضبط 5 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدرات بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

شن رجال مباحث مركز دمياط برئاسة الرائد محمد سمير رئيس مباحث المركز، وبمعاونة النقيب محمود المنصورى وخالد حسونة، حملة موسعة بانحاء المركز لضبط الخارجين عن القانون، بإشراف اللواء نادر جنيدي مدير أمن دمياط، واللواء سيد العشماوى مدير البحث الجنائي.

وأسفرت الحملة عن ضبط "رزق .ا .ر" استورجى مقيم منطقة شطا، وضبط بحوزته فرد خرطوش، وطلقة نارية وبالكشف عليه تبين أنه مسجل خطر فرض سيطرة ونفوذ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 317لسنة 2017 جنح مركز دمياط.

كما تم ضبط "محمد ع .ع " صياد مقيم الخياطة وضبط بحوزته بندقية آلية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1943لسنة 2017 جنح مركز دمياط، و"اسلام .ح .ع " هارب على ذمة القضية 1/190 لسنة 2017 بحيازة 15 لفافة بانجو كبيرة الحجم وذلك داخل سيارة ماركو نيسان لوحات رقم ط.ق.س 4534.

كما القى القبض على "كريم.ا .ع" 34 عام صياد مقيم بمنطقة شطا وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وتحرر عن ذلك محضر رقم 1468لسنة 2017، و"طلعت. أ .ع " مقيم الشعراء، وبحوزته 173 تذكرة هيروين وتحرر له محضر رقم 144لسنة 2017 جنح مركز دمياط.

وضبط "سمير . ع ز " فى القضية رقم 9824 لسنة 2016 جنح مركز دمياط و"يوسف .ع . ي "على ذمة القضية 19671 لسنة 2016جنح مركز دمياط.