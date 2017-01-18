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بالصور.. السيطرة على حريقين بشركة أدوية ومخزن أدوات صحية بالقليوبية

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بالصور.. السيطرة على حريقين بشركة أدوية ومخزن أدوات صحية بالقليوبية بالصور.. السيطرة على حريقين بشركة أدوية ومخزن أدوات صحية بالقليوبية

>القليوبية خالد حجازى

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب فى مكاتب إدارية تابعة لشركة ابن سينا للادوية، وآخر بمخزن النجدى للادوات الصحية .

وتلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير لأمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد عماد عياد مدير الجماية المندنية بالواقعة.

وانتقلت 15 سيارة اطفاء تابعة لادارة الحماية المدنية يالقليوبية إلى مكان الحريق وتم السيطرة على السنة النيران قبل امتداها الى مخازن شركة ابن سينا للادوية وتمكنت القوات من اخماد النيران والمحافظة على مخازن الشركة.

فيما تمكنت القوات من اخماد الحريق الثانى بمخازن النجدى للادوات الصحية بقليوب ومنع امتدادها الى المخازن والمحلات المجاورة.

وتولت القوات عمليات التبريد، وكلفت المباحث الجنائية بالتحريات لكشف ملابسات واسباب الحريقين .

 

 

 

 

 


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