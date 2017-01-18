اليوم..«ريال مدريد» يستضيف «سيلتا فيجو» في كأس الملك

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره “سيلتا فيجو”، في تمام الساعة العاشرة والربع، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك أسبانيا.

ويدخل العملاق الملكي المباراة متأثرًا بجراح الهزيمة أمام أشبيلية ملعب سانشيز بيثخوان في مسابقة الدوري الاسباني والتي تعد الأولى للميرنجي هذا الموسم.

وخاض رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أمس الثلاثاء، تدريبًا شهد انضمام اللاعب إيسكو ألاركون، في ظل استمرار غياب خاميس رودريجيز وفابيو كوينتراو بسبب مشكلات بدنية.

واستمر الغياب الطويل لكل من النجم الويلزي جاريث بيل، والمدافع البرتغالي بيبي بسبب الإصابة.