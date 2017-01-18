أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اليوم..«ريال مدريد» يستضيف «سيلتا فيجو» في كأس الملك

Google+ Print
اليوم..«ريال مدريد» يستضيف «سيلتا فيجو» في كأس الملك اليوم..«ريال مدريد» يستضيف «سيلتا فيجو» في كأس الملك

ارشيفية

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره “سيلتا فيجو”، في تمام الساعة العاشرة والربع،  مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك أسبانيا.

ويدخل العملاق الملكي المباراة متأثرًا بجراح الهزيمة أمام أشبيلية ملعب سانشيز بيثخوان في مسابقة الدوري الاسباني والتي تعد الأولى للميرنجي هذا الموسم.

وخاض رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أمس الثلاثاء، تدريبًا شهد انضمام اللاعب إيسكو ألاركون، في ظل استمرار غياب خاميس رودريجيز وفابيو كوينتراو بسبب مشكلات بدنية.

واستمر الغياب الطويل لكل من النجم الويلزي جاريث بيل، والمدافع البرتغالي بيبي بسبب الإصابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا