UPS ومؤسسة الإمارات توقعان على منحة للتوعية بقواعد القيادة الآمنة للطلاب

وقعت UPS اتفاقية منحة مشتركة مع مؤسسة الإمارات، وهي مؤسسة نفع اجتماعي رائدة في مجال تنمية وتمكين الشباب الإماراتي، والتي سيقوم بموجبها المتطوعون في برنامج "UPS Road Code"، بشرح قواعد وأسس القيادة الآمنة للسائقين الجدد. وتعد دولة الإمارات سابع دولة على مستوى العالم تستفيد من هذا البرنامج.

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية مؤخراً عن نجاحها في خفض حوادث الطرق بنسبة 37% في عام 2008. ويتميز سائقو UPS بحرفيتهم وقيادتهم الآمنة، حيث جرى تصنيفهم كأكثر السائقين أماناً في العالم بعد أن قضى أكثر من 8000 سائق حوالي 25 عاماً من القيادة وما يزال سجلهم خالٍ من أية حوادث، وهو ما سيقوم المتطوعين الذين سيتدربوا على يد خبراء شركة UPS بتعليمه للمشتركين في برنامج القيادة الأمنة.

وقال جين-فرانسوا كوندامين، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية لدى UPS: "نفخر في UPS بتعاوننا مع مؤسسة الإمارات للبدء في تنفيذ برنامج" UPS Road Code " الخاص بالقيادة الآمنة في دولة الإمارات، وذلك بهدف رفع معدلات الأمان والسلامة على الطرق وتوعية السائقين. وكوننا شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، فإننا نضع مسألة أمان موظفينا والمجتمعات التي نعمل بداخلها في مقدمة أولوياتنا".

وسيتدرب طلاب جامعة زايد في أبوظبي على أجهزة محاكاة قيادة السيارات ليتعلموا مهارات من شأنها رفع وعيهم المروري وأمنهم على الطرق. سيتم اختيار المشتركين سواء كانوا يستطيعون القيادة أو لم يبدؤوا التعلم بعد. ويهدف البرنامج إلى تدريب 400 طالب بنهاية عام 2017. من المقرر أن يتم تطوير البرنامج في دبي والإمارات الشمالية والدفع بأجهزة محاكاة إضافية بحلول عام 2018.

وعلقت كلير وودكرافت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات قائلة: "إن مستقبل هذه الأمة قائم على الشباب، ولذلك فإن توعيتهم بضرورة القيادة الآمنة في سن مبكرة يمثل أهمية كبرى، لما يتسم به الشباب في هذا العمر من حب المخاطرة".

وأضافت: "من خلال هذه الشراكة مع UPS، سنقوم بتشكيل فريق من المتخصصين لاختيار المتدربين الذيت تتراوح اعمارهم بين 17-25 عاماً لتدريبهم على مهارات ومعارف ستحسن عاداتهم وستطور من طريقة قيادتهم للسيارات، بالإضافة إلى تعليمهم قواعد الأمان الشخصي وأمان الآخرين على الطرق.

وستعمل الشراكة إلى جانب برنامج "سَانِد"، البرنامج التطوعي للاستجابة في حالات الطواريء، وحملة سلامة الطفل بهدف نشر ثقافة الأمان بين الشباب والتوعية بمحاطر القيادة المتهورة، من خلال مبادرات وحملات استباقية تهدف إلى تقليل نسب الحوادث والإصابات بين الشباب في دولة الإمارات".

وتخرج من برنامج UPS Road Code أكثر من 25,000 متدرب في 112 مركزاً للتدريب في الولايات المتحدة وكندا والصين والمملكة المتحدة وألمانيا والآن في دولة الإمارات. وفي عام 2016 بلغت قيمة تبرعات UPS حوالي 14 ملايين دولار، موجهة بالكامل بهدف رفع كفاءة التعامل مع الأزمات والاستجابة للكوارث والعلاج والاستعداد لحالات الطوارئ من خلال الاستعانة ببنية تحتية تعتمد على التقنيات الحديثة لضمان الأمان على الطرق.