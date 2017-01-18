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بالصور.. حسن شحاتة: المنتخب قادر على الصعود لدور الثمانية.. وكوبر أداؤه لن يتغير

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بالصور.. حسن شحاتة: المنتخب قادر على الصعود لدور الثمانية.. وكوبر أداؤه لن يتغير بالصور.. حسن شحاتة: المنتخب قادر على الصعود لدور الثمانية.. وكوبر أداؤه لن يتغير

>كتب رامى ناجى - تصوير حسام عاطف

رفض حسن شحاتة، المدير الفنى الجديد لفريق بتروجت، الانتقادات التى طالت لاعبى الوطنى، بعد التعادل السلبى أمام مالى فى أولى مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا بالجابون، مؤكداً أن معظم لاعبى المنتخب لا يمتلكون خبرات البطولة الأفريقية، خاصة أن هذه المشاركة الأولى لهم بعد غياب المنتخب عن البطولات الأفريقية 3 نسخ متتالية.

 

وأشار المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى إلى أن السبب الرئيسى فى عدم خطورة المنتخب على مرمى مالى هو الطريقة التى يلعب بها الأرجنتنى هيكتور كوبر، المدير الفنى للفراعنة، خاصة أنه متمسك بهذه الطريقة ولن يغيرها.

 

وأضاف الفائز ببطولات أفريقيا ثلات مرات متتالية، أن التعادل أمام مالى نتيجة ليست سيئة، ولكن صعبت موقف الفراعنة فى المجموعة، مؤكداً أن المنتخب قادر على الصعود لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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