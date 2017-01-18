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الزمالك يبدأ خطة "إصلاح وتهذيب" الخارجين عن النص بالغرامات

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الزمالك يبدأ خطة "إصلاح وتهذيب" الخارجين عن النص بالغرامات الزمالك يبدأ خطة "إصلاح وتهذيب" الخارجين عن النص بالغرامات

>كتب حسام الحاج

بدأ الزمالك، خطة تهذيب وإصلاح الخارجين عن النص بالفريق بتوجيه إنذار شديد اللهجة بتوقيع غرامة على قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" لغيابه فى بعض الأوقات عن التدريبات بدون الحصول على إذن ليكلفه ذلك الغياب 200 ألف جنيه.

 

الزمالك بدأ الخطة دون الإعلان عن تفاصيلها ، حيث أصدر قرارين بتغريم شيكابالا وباسم مرسى ولم يعلن عن الأول بشكل رسمى إلا أن مصدر مسئول بالمجلس قد كشف إنه بالفعل تم تطبيق الخصم على شيكابالا واللاعب فى الوقت الحالى يغيب بسبب نزلة برد لكن في وقت سابق دون أي سبب طبى أو إذن مسبق من الجهاز.

 

كما كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه وقع عقوبة على باسم مرسى مهاجم الفريق بخصم 50 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن تدريبات الناشئين بعد تخلفه عن المران فى الأيام الأخيرة.

 

وأضاف مرتضى منصورفى تصريحات خاصة، أن اليوم الأربعاء، آخر مهلة لباسم مرسى للتجديد بعد منحه مهلة للحضور مع فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، لتوقيع على عقود التجديد للنادى وإلا سيتم غلق ملفه بشكل نهائى.

 

تصريحات مرتضى تؤكد أن عقوبة باسم مرسى تصل إلى 200 ألف جنيه حيث غاب لما يقرب من 4 أيام عن تدريبات فريق الناشئين لقلعة ميت عقبة، بعد تجميده ومنع مشاركته فى تدريبات الفريق الاول لمماطلته فى التجديد.


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