5 معلومات عن منتخب مصر لكرة القدم بالجابون

كتبت أسماء عمر

أحداث كثيرة وسريعه شهدها معسكر المنتخب الوطنى فى الجابون للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية 2017 فى مقدمتها تأكد غياب أحمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى عن المشاركة بالبطولة، وبذلك سقط منتخب مصر لكرة القدم فى مأزق بسبب مركز حراسة المرمى، إضافة إلى أزمات أخرى نسردها فى السطور التالية:

1ــ منتخب مصر فى مأزق بعد إصابة إكرامى والشناوى

بات المنتخب المصرى لكرة القدم فى مأزق بسبب إصابة حارسه أمام الشناوى، مساء أمس الثلاثاء، أمام مالى، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "بورت جنتيل" فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية "الجابون 2017"، والتى تضم إلى جوارهما منتخبى غانا وأوغندا. حيث لم يبق سوى عصام الحضرى فقط من يمكنه المشاركة فى المباريات.

2ـ الشناوى يغيب عن البطولة

أثبتت الأشعة التى أجراها أحمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر، تعرضه لمزق فى الخلفية، وبالتالى استبعاده من بطولة أمم أفريقيا 2017 المقامة بالجابون.

3ـ أحمد ناجى يبحث إمكانية الاستبدال

أشار أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، خلال تصريحات لقناة أو سبورتس، إلى أن مسؤولى منتخب مصر سيبحثون إمكانية استبدال الشناوى فى قائمة الفراعنة خلال المباريات المقبلة بالمسابقة.

4ـ المنتخب يشكو سوء خدمة الإنترنت والمياه

تقدمت بعثة المنتخب الوطنى فى الجابون بشكوى للجنة المنظمة، بسبب سوء الإنترنت داخل فندق الإقامة بمدينة بورت جنتل.

كما اشتكى المنتخب من ضعف المياه وانقطاعها بشكل مستمر داخل الفندق، وهو ما أثار استياء اللاعبين والجهاز.

5ـ منتخب مصر يشكو سوء الإقامة بالجابون

اشتكى لاعبو منتخب مصر من تواضع مستوى فنادق الإقامة الخاصة بالفراعنة فى الجابون.