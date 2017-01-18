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الزمالك: لم نخاطب المنتخب لاستدعاء الشناوى

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الزمالك: لم نخاطب المنتخب لاستدعاء الشناوى الزمالك: لم نخاطب المنتخب لاستدعاء الشناوى

>كتب عمرو جاب الله

كشف حمادة أنور، المدير الإدارى للزمالك، عن عدم طلب الجهاز الفنى للفريق بإرسال خطاب لاستدعاء أحمد الشناوى حارس الفريق المتواجد حالياً فى الجابون للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وكانت أنباء ترددت عن استدعاء الزمالك لأحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، الذى تعرض لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، خلال مباراة مالى الأخيرة فى الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة للبطولة.

 

وكانت هناك العديد من الأنباء حول طلب الزمالك بعودة اللاعب إلى القاهرة من أجل إخضاعه لبرنامج علاجى لتجهيزه للمشاركة في المباريات.


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مصر 365

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