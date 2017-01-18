بلاغات جديدة ضد "مستريح المنصورة".. ومصد أمنى: جمع أكثر من 30 مليون جنيه

الدقهلية - شريف الديب

ارتفع عدد المحاضر والبلاغات المقدمة ضد "مستريح المنصورة" الجديد إلى 22 محضرا، بقيمة 30 مليون جنيه جمعهم من مجموعة كبيرة من المواطنين بالمنصورة، بعد أن أوهمهم بدخولهم معه فى شركة مساهمة كبيرة تمتلك مستشفى ومدرسة خاصة، وتوالت البلاغات بقسم أول المنصورة ومباحث الأموال العامة ونيابة أول المنصورة ضد المتهم، حيث تقدم 11 مواطنا ببلاغات جديدة.

وأشار مصدر أمنى إلى أن التحريات الأولية كشفت أن المتهم "محمد ن ط" 46 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للبرمجيات والخدمات التعليمية، ومدير شركة المنصورة للاستثمار والتنمية، جمع أكثر من 30 مليون جنيه من عدد كبير من المواطنين، مستغلا سفر العديد منهم للخارج، بالإضافة إلى أن الشخصيات التى حصل منها على أموال تتولى مناصب مرموقة فى المجتمع.

يذكر أن المستشار أحمد عبد الحى رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، أمر بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن حرر 10 أشخاص محاضر اتهموه خلالها بالحصول أموالهم بزعم تأسيس شركة مساهمة تستثمر فى مجال التعليم ومستشفى خاص، وبعد فترة طالبوه بأرباح الشركة، لكنه تهرب منهم.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات أمام العميد السعيد شعير رئيس مباحث إدارة الأموال العامة بالدقهلية، تفيد بقيام المتهم بجمع أموال المواطنين بزعم توظيفها، وبعد مطالبته بالأرباح ومستندات الشراكة رفض.

وكشفت التحريات أن المدارس مسجلة فى هيئة الأبنية التعليمية باسمه، وليست كشركة مساهمة، وتبين أنه ينصب على المواطنين، وجمع أموالهم بالمخالفة للقانون، وتم تحرير عدة محاضر ضده.