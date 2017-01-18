"الإعلام الشامل".. دورة تدريبية لأبناء حلايب وشلاتين 26 يناير

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنظم كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، الدورة التدريبية الأولى عن الإعلام الشامل بمدينة الشلاتين خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجارى، بالمركز الإعلامى بمدينة الشلاتين لأبناء الجنوب، استعدادا لافتتاح المحطة الإذاعية بالجنوب، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، لما توليه الدولة ومحافظة البحر الاحمر من اهتمام لمثلث الجنوب وخاصة مدينتي حلايب وشلاتين.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه تم التنسيق بين اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي لعقد دورة الإعلام الشامل لأبناء مدينتى حلايب وشلاتين والتى تتناول محاور متعددة عن أساسيات الإعلام، والمراسل التليفزيونى، الصحافة الالكترونية، البروتوكول والاتيكيت، الاستقبالات والمراسم، تكنولوجيا الاتصال والهندسة الإذاعية، الارتجال اللحظى وغيرها.

يحاضر الدورة التدريبية دكتورة هالة نوفل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال وأساتذة الإعلام بالكلية وسيتم تكريم المشاركين كما سيحصلوا على شهادات معتمدة من جامعة جنوب الوادى.