"كهرباء دبي" أول جهة حكومية تطلق خدمة "رماس" للذكاء الاصطناعي

ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقا لرؤية الإمارات 2021 الساعية إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل دول العالم، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إطلاق خدمة "رماس" المبتكرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (Facebook)، كأول منصة، على أن تتبعها منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطلق خدمة للذكاء الاصطناعي للتواصل مع متعامليها عن طريق المحادثة الفورية (Chatbot)، والإجابة على استفساراتهم بطريقة مبتكرة وتفاعلية، وتوجيههم نحو خدماتها الذكية المتميزة، وذلك اتساقاً مع اعتمادها للابتكار ضمن رؤيتها ورفعها لمحور الابتكار إلى 40% في خطتها الاستراتيجية.

وتعمل الخدمة التي تم إطلاقها اليوم بمثابة موظف افتراضي متوفر على مدار الساعة عبر حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (Facebook) كما تعمل على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني. وتتشابه خدمة "رماس" في طريقة تقديم الإجابة على الاستفسارات عن طريق المحادثة الفورية (Chatbot) مع موظف فعلي، وتتميز بقدرتها على التعلم، واستيعاب احتياجات المتعامل بناء على استفساره، وتحليلها بناء على المعطيات والبيانات المتوفرة، وتقييمها، وأخيرا اتخاذ القرار اللازم للإجابة عن الاستفسار بشكل دقيق والمساعدة على إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في الهيئة وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة ترمي للوصول بالخدمات الذكية إلى مستويات عالمية، تماشياً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى بناء حكومة ذكية تقدم خدماتها عبر أنظمة ذكية ومترابطة ومتصلة في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر على المتعاملين الوقت، والجهد، ويحقق سعادتهم. وتمثل هذه الأهداف محور عملنا في الهيئة، مستنيرين بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: (إن إسعاد الناس مهمة لا تحتمل التأجيل، وتطوير وتغيير الخدمات هو عمل يومي، وتأثيره في سعادة الناس هو تأثير حقيقي، وإن الغاية من جميع مبادراتنا هي إسعاد الناس وتسهيل حياتهم واختصار الطاقات والأوقات في الإجراءات)."

وأضاف: "نحرص في الهيئة على تعزيز المكانة الريادية التي تتمتع بها إمارة دبي ليس على المستوى الوطني فحسب، بل والعالمي أيضاً، حيث ننتهج استراتيجية متكاملة تستشرف المستقبل من خلال خطط وأطر عمل مبتكرة تهدف إلى تحقيق التطور المستمر في كافة عملياتنا الإدارية، والتشغيلية، والخدماتية، لتحقيق الريادة في العديد من المجالات. كما أننا نسعى بشكل متواصل لمواكبة كافة مبادرات حكومة دبي الرامية إلى وضع بصمة بارزة للإمارة في العالم الرقمي والمدن الذكية عبر تبنّي أنظمة فعالة وأساليب متطوّرة، واعتماد أفضل الحلول تجسيداً لرؤيتنا في أن نصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي."

كما اعتمدت الهيئة محور "الابتكار الاستراتيجي" كأحد خمسة محاور أساسية ضمن خطتها الاستراتيجية 2021 لترسيخ ثقافة التميّز، والابتكار، والإبداع بوصفها المحركات الأساسية لتحقيق التحسين والتطوير المستمر في الخدمات. وأضافت الهيئة أهدافاً استراتيجية تعنى مباشرةً باستشراف المستقبل والابتكار في شتى المجالات، حيث إن لديها استراتيجية متكاملة للابتكار لتحفيز الأفكار والمقترحات الإبداعية لخدمة المتعاملين، والتي تشكل الدعائم الأساسية لقيمها المؤسسية التي تتبناها، وذلك إدراكاً منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية الهائلة.