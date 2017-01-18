محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن أحمد الطنيجي وأحمد المزروعي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في شهيدي الواجب والإنسانية أحمد عبدالرحمن الطنيجي وأحمد راشد المزروعي اللذين استشهدا أثناء قيامهما بأداء واجبهما الإنساني تجاه الشعب الأفغاني في تفجير إرهابي غادر بمقر والي قندهار بأفغانستان.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل أسرة الشهيد أحمد الطنيجي في منطقة الرمس برأس الخيمة ومجلس عزاء الشهيد أحمد المزروعي في منطقة وادي الحلو بالشارقة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي وذوي الشهيدين .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.