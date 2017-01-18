تقلبات جوية وسقوط أمطار اعتباراً من الخميس

تشهد الدولة تقلبات جوية اعتباراً من يوم غد الخميس وتستمر لمدة خمسة أيام، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه طقس غائم جزئيا بوجه عام مع تزايد كميات السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة وتوفر الفرصة لسقوط الأمطار على تلك المناطق من حين إلى آخر.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أنه نتيجة لتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، وكذلك تعمق المنخفض الجوي في الطبقة السطحية يومي الأحد والاثنين يصبح الطقس غير مستقر نسبياً، حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تكون مصحوبة بسقوط الأمطار، خاصة على شرق الدولة تشمل المرتفعات الشرقية وبعض المناطق من الإمارات الشمالية وقد تمتد كذلك على بعض أجزاء من إمارة أبوظبي، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة، والبحر مضطرب في بحر عمان ومتوسط في الخليج العربي يضطرب أحيانا.

ودعا المركز الوطني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في المناطق التي تسقط فيها الأمطار كما ينصح بالابتعاد عن تجمعات المياه بالقرب من المرتفعات الشرقية والانزلاقات، وأيضا انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة أحيانا، ونصح بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة بسبب اضطرابه في بحر عمان واضطرابه أحيانا في الخليج العربي.