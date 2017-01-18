إحالة صاحب شركة بمدينة نصر وشقيقه أجبرا طالبا على ارتداء قميص نوم للجنايات

كتب كريم صبحى

أحالت نيابة ثان مدينة نصر، برئاسة المستشار شريف مختار، وبإشراف إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بإحالة شقيقين لمحكمة الجنايات، اختطفا طالبا وأجبراه على ارتداء قميص نوم انتقاما منه.

تعود أحداث الواقعة عندما اختطف المتهمان نجل مهندس زراعى تحت تهديد السلاح، واحتجازه بشقة بالمنطقة، وأجبراه على ارتداء قميص نوم، وتصويره أثناء ذلك والتعدى عليه بالضرب، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، بسبب رغبته فى الانتقام من المجنى عليه، لوجود علاقة بخطيبته، فتم إحالة المتهم وشقيقه الذى اشترك معه فى الواقعة إلى النيابة التى تولت التحقيق.

كان رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، تلقوا بلاغا من كلا من "حسين م ا" 47 سنة، مهندس زراعى، ونجله "محمد ح م" 19 سنة، طالب، بقيام كلا من "محمد ص ا" 30 سنة، صاحب شركة، وشقيقه "أحمد ص ا" 18 سنة، طالب بالثانوية العامة، باصطحاب الثانى "محمد ح م" كرهاً عنه تحت تهديد سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزة المتهم الأول "محمد ص ا" لشقة كائنة بالمنطقة، واستوليا على هاتفه المحمول، وقاما بتصوير مقاطع فيديو له بذات الهاتف أثناء قيامهما بسبه وشتمه، وإجباره على ارتداء قميص نوم حريمى والتعدى عليه بالضرب.

ومن خلال تحريات رجال المباحث، تبين صحة ما ورد فى البلاغ، فتم استدراج المتهمين عن طريق المجنى عليه، ومساومتهما على استرجاع الهاتف المحمول المحمل عليه مقاطع الفيديو مقابل مبلغ مالى، وتحديد مكان التقابل.

وتم إعداد الأكمنة، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبطهما، وبحوزة الأول طبنجة صوت عيار 9 مم وطلقتين صوت، و4 كارنيهات منسوبة لجهات سيادية "مزورة"، وبحوزة الثانى الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بقيامه بالاشتراك مع شقيقه بالانتقام من المجنى عليه لوجود علاقة بخطيبته "حنان ن ع" 19 سنة، وبسؤاله عن مصدر الكارنيهات المضبوطة بحوزته، أقر بحيازتها لإيهام الآخرين بأنه يعمل فى جهات سيادية.

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة الثانى، والمستولى عليه من المجنى عليه، تبين أنه يحوى مقاطع الفيديو المشار إليها، وبعرض المتهمان على المجنى عليه، اتهمهما بخطفه وتصويره كرها عنه تحت تهديد السلاح النارى والتعدى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.