ضبط كميات من الزيت والدقيق والأرز والسجائر الأجنبية المقلدة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصلت مباحث التموين بالإسماعيلية حملاتها على الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط 6 أطنان زيت طعام مجهولة المصدر وطن وربع دقيق منتهى الصلاحية و2،5 طن عدس مجهول المصدر وطن أرز مجهول المصدر وبدون فواتير، ونصف طن ملح سياحات و3180 علبة سجاير أجنبية مقلدة ونصف طن دقيق من المخصص للمخابز.

كان اللواءعصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية، برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث، وتمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم (18073) نقل السويس بفنطاس قيادة "على. م .ع" مواليد 1975 سائق مقيم فيصل ــ السويس محملة بكمية من زيت الطعام بدون بيانات، مجهولة المصدر وبدون فواتير ومستندات وزنت حوالى (6.250 طن) زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات أو تاريخ صلاحية.

وردت معلومات مفادها قيام "حامد .ا. ا" مواليد 1973 تاجر حبوب وأعلاف مقيم عرايشية مصر – دائرة قسم ثان الإسماعيلية بتخزين كميات من الحبوب والدقيق بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، تم استهداف المتحرى عنه وضبطه، وبتفتيش المخزن عثر على كمية من شكائر الدقيق منتهية الصلاحية، بلغ وزنها حوالى (1.250 طن)، كما عثر على كمية من شكائر العدس بدون فواتير مجهولة المصدر، ومخزنة بلغت حوالى (2.500 طن).

كما وردت معلومات مفادها قيام "محمود .س .م" 1965 تاجر جملة مقيم شارع الدقهلية – حى السلام – دائرة قسم ثان بتخزين كميات من السلع مجهولة المصدر بأحد المخازن السرية غير المعلن عنها، تم استهداف المتحرى عنه وضبطه وبتفتيش المخزن عثر على كمية من شكائر الأرز مجهولة المصدر، بدون فواتير، بلغ وزنها حوالى (1طن)، وكمية من شكائر ملح السياحات بدون فواتير مجهولة المصدر بلغ وزنها حوالى (نصف طن)، وكمية من السجائر المقلدة مجهولة المصدر بلغ عددها (3180) علبة سجائر أجنبية مقلدة.

ووصلت معلومات مفادها قيام "كريم .ك .ج" 21 سنة المدير المسئول للمخبز السياحى أولاد كرم حى السلام – دائرة قسم ثان الإسماعيلية باستخدام دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية المرخصة ومحظور تداوله واستخدامه فى المخابز السياحية، تم استهداف المتحرى عنه وضبطه بتفتيش المخبز عثر على كمية من الدقيق البلدى وزنت حوالى (نصف طن) دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية المرخصة والمحظور تداوله.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.