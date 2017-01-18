انقضاء الدعوى الجنائية ضد هانى مهنى بعد تصالحه مع بنك الإسكندرية

كتبت أمنية الموجى

قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كلا من الموسيقار هانى مهنى وطارق أبو المجد موظف ببنك الإسكندرية بالتصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد ، حيث قدم الدفاع للمحكمة ما يفيد تصالح "مهنى" مع بنك الإسكندرية ودفع مبلغ مالى قيمته 3 مليون جنيه و183 ألف، وباطلاع المحكمة على الطلب، تبين موافقة مجلس الوزراء والنائب العام على الصلح.

يشار إلى أن المتهمان قدما طعنا أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما بسجن هانى مهنى 5سنوات وسجن أبوالمجد 10 سنوات فى اتهامهما بالاستيلاء على المال العام.