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بروتوكول تعاون بين «معلومات الوزراء» و «التضامن» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

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بروتوكول تعاون بين «معلومات الوزراء» و «التضامن» لدعم القرى الأكثر احتياجًا بروتوكول تعاون بين «معلومات الوزراء» و «التضامن» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

ارشيفية

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، لتوفير الدعم للقري الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، ووصوله إلي مستحقيه، للتعاون في مجال تخطيط وبناء قواعد المعلومات القومية مرتكزاً على الدراسات واستطلاعات الرأي.

وأوضح المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن البروتوكول يقضي بأن توفر وزارة التضامن بعض المعلومات للمركز لاستكمال المنظومة الكلية لتحديد تلك القرى بجانب توفير بعض الموارد البشرية من خلال “الخدمة المدنية” التى يقوم بها الخريجون للمساعدة فى استكمال قواعد البيانات للمركز.

وأضاف، أن المركز سيقدم للوزارة  قواعد البيانات والخريطة المعلوماتية الخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا سواء كان فى المجال الصحي أو الاجتماعي.

وصرحت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، بأنه تم الإتفاق بموجب هذا البروتوكول على المشاركة في إعداد وتنفيذ الدراسات المتعلقة بأهداف الوزارة وإعداد المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي، بالإضافة إلى رصد واستكمال خرائط القرى المصرية وخاصة القرى الأكثر فقرًا على أن يتم توفير قاعدة بيانات للاستفادة منها في استهداف الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت والي، أنه بجانب تحسين قواعد البيانات والنظم الإدارية، كما يتم تأسيس موقع إليكتروني لبرنامج (فرصة عمل)، إلى جانب التنسيق المشترك في مجال الإغاثة والكوارث والمشاركة في خطط الإنذار المبكر والاستعداد للأزمات، والاتفاق على عقد دورات تدريبية مشتركة في مجال بناء قدرات العاملين وتنظيم الندوات العلمية.

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