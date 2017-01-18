«بورسعيد» تحتل المركز الأول بمصر في المسح الطبي للفيروس الكبدي الوبائي

كتب – جمال نوفل

تصدرت بورسعيد، محافظات مصر، في الحصول علي المركز الأول، في تحقيق المستهدف الاسبوعي من المسح الطبي للمرضي بالأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة لها؛ طبقاً لتقرير وزارة الصحة، بناءًا علي البيانات الواردة من مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، فيما يخص المسح الطبي الشامل.

ووجه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة برئاسة الدكتور عمرو قنديل، خطاب شكر للدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ولفريق العمل بالمديرية علي مجهوداتهم بأعمال المسح الكبدي الفيروسي؛ باحتلال المركز الأول في تحقيق المستهدف الأسبوعي في مسح المرضي بالأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة لها.