جامعة أسيوط تجرى عملية زرع كلى لإنقاذ حياة طبيب

أسيوط - هيثم البدرى

قال الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى إنقذت حياة طبيب شاب فى الثلاثينات من عمره بإجراء عملية زراعة كلى ناجحة، والتى تُعد العملية الحادية عشر من نوعها ضمن برنامج زراعة الكلى والذى بدأ بجامعة أسيوط وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة

وأضاف الدكتور هشام مختار مدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى، أن المريض كان يعانى من مرض تكيس الكلى والتى تسبب فى تضخم الكلى من الحجم الطبيعى الذى لا يزيد عادةً عن 150 جرام إلى أنه وصل إلى 4 كيلو مع، وجود ثلاث شرايين بها وهو عيب خلقى نتيجة مرض وراثى بين أفراد العائلة يصيب الكلى بمجموعة من الأكياس ثقيلة الوزن فقيرة الوظيفة، وهو ما كان يمثل صعوبة فى وجود متبرع بكليته مطابق للمريض إلى أن صهره تبرع له بكليته، مشيداً بمجهود فريق العمل الذى قام بإجراء الجراحة المعقدة والذى يضم نخبة من الأطباء المتميزين وطاقم تمريض على أعلى مستوى من المهارة والتدريب.