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رئيس البرلمان الليبى يبحث مع قادة الاستخبارات الجهود المبذولة لتعزيز الأمن

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رئيس البرلمان الليبى يبحث مع قادة الاستخبارات الجهود المبذولة لتعزيز الأمن رئيس البرلمان الليبى يبحث مع قادة الاستخبارات الجهود المبذولة لتعزيز الأمن

>كتب - أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح اليوم الأربعاء، رئيس الاستخبارات العسكرية الليبية العميد شعيب يوسف الصابر وعدد من الضباط منتسبى الاستخبارات العسكرية بمدينة طبرق.

 

وبحسب المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى فتحى المريمى، أطلع عقيلة صالح على سير عمل الاستخبارات العسكرية والجهود المبذولة التى تعزز الأمن والاستقرار فى ليبيا كما أطلع على الاحتياجات التى تحتاجها الاستخبارات العسكرية لتؤدى دورها المناط بها.

 

وأكد رئيس مجلس النواب الليبى فى بيان على أهمية دور الاستخبارات العسكرية واصفا إياها بـ"الأعمدة" الهامة لبناء الجيش الليبى ودورها فى تحرير البلاد وبسط الأمن والأمان والاستقرار وتعد أيضا سند مهم للقوات المسلحة الليبية فى أداء مهامها.


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