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الزمالك: المنتخب لم يستدع "جنش" لأمم الجابون

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الزمالك: المنتخب لم يستدع "جنش" لأمم الجابون الزمالك: المنتخب لم يستدع "جنش" لأمم الجابون

>كتب عمرو جاب الله

نفى الجهاز الفنى للزمالك ما تردد حول تلقيه اتصالات من قبل الجهاز الفنى للمنتخب لطلب استدعاء محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض، للسفر إلى الجابون للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد إصابة أحمد الشناوى بمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة مالى فى الجولة الأولى بأمم أفريقيا.

وكان تقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل ضم حارس مرمى جديد، بعد إصابة أحمد الشناوى فى لقاء مالى أمس، ومن قبله تعرض شريف إكرامى لإصابة أبعدته عن المباراة، بينما هناك احتمالات كبيرة فى عودته للتدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.


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