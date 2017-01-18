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«8 الصبح» يعتذر لجمهوره عن فقرة الحالة المرورية بسبب «الشبورة»

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«8 الصبح» يعتذر لجمهوره عن فقرة الحالة المرورية بسبب «الشبورة» «8 الصبح» يعتذر لجمهوره عن فقرة الحالة المرورية بسبب «الشبورة»


> كتبت – إنجي لطفي

اعتذر الإعلامى رامى رضوان، مقدم برنامج “8 الصبح” على شاشة DMC ، اليوم الأربعاء، لجمهور البرنامج والمتابعين له، عن عدم بث الفقرة الخاصة برصد الحالة المرورية فى شوارع وميادين القاهرة الكبرى عبر الطائرة الخاصة بالبرنامج.

وأوضح رضوان، أن سبب إلغاء الفقرة، يعود للشبورة الكثيفة، مضيفًا، “الشبورة” فقط هى وراء منع بث الفقرة، نظرًا لأنه لن تستطيع نقل أى شي بسبب انعدام مستوى الرؤية، لهذا اكتفى فقط برصد الحالة المرورية من خلال مراسلة البرنامج بالإدارة المركزية لمرور القاهرة.

برنامج “8 الصبح”، من تقديم رامى رضوان، وأية جمال الدين، ويعرض يوميًا لمدة ساعتين على الهواء من الثامنة وحتى العاشرة.

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