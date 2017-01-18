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مقتل 12 من مسلحى «داعش» بريف حمص

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مقتل 12 من مسلحى «داعش» بريف حمص مقتل 12 من مسلحى «داعش» بريف حمص

الجيش العربى السورى_أرشيفية

(أ.ش.أ)

قتل الجيش السوري، اليوم، 12 مسلحًا من تنظيم “داعش” فى اشتباكات معهم بريف مدينة تدمر الأثرية.

جاء ذلك خلال تنفيذ وحدات من الجيش السوري، بإسناد من سلاح المدفعية والجو، عمليات نوعية على تجمعات محاور تحرك لتنظيمي فتح الشام وداعش، في ريفي حمص الشمالي والشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله، “إن وحدة من الجيش والقوات المسلحة، وجهت رمايات نارية ضد تحركات إرهابيي داعش، شمال المحطة الرابعة، غرب تدمر بريف حمص الشرقي، مما أسفرعن القضاء على 12 منهم، وتدمير عربة مفخخة بمن فيها، وإن سلاحي المدفعية والجو وجها ضربات مركزة على مقار وتحركات لتنظيم فتح الشامن في قرية دير فول بالريف الشمالي”.

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