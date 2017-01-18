وزير بريطانى: استمرار رحلات الطيران بين المملكة ومصر أولويتنا

قالت السفارة البريطانية فى بيان لها، اليوم، إن وزير الدولة لشئون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية بن والاس، عبر عن رفض بريطانيا وإدانتها هذه الهجمات الإرهابية فى مصر، وآخرها هجوم الوادى الجديد. وجدد تعهد بريطانيا بدعم مصر فى محاربتها الإرهاب.

وأضاف، البيان، أن هذه أولى الزيارات ضمن سلسلة من الزيارات الوزارية رفيعة المستوى للمملكة المتحدة إلى مصر، والتى وضعت خطتها لعام 2017، وقد جاءت بعد زيارة وزير الدفاع البريطانى والبارجة البريطانية HMS Ocean إلى مصر العام الماضى.

وقام والاس، بزايارة مطار القاهرة، لمعاينة الإجراءات الأمنية الأخيرة التى نفذتها السلطات المصرية فى مبنى المطار الجديد 2، إضافة إلى زيارته إلى أهرامات الجيزة، وذلك لمناقشة التدابير الأمنية الوقائية.

وقد نقل والاس، إلى نظرائه أن المملكة المتحدة ومصر تواجهان نفس التهديدات من الإرهاب والتطرف وأن المملكة المتحدة تلتزم العمل فى شراكة مع الحكومة المصرية لهزيمة من يسعون للإضرار بالبلدين وإفساد العلاقة بينهماـ متوجهًا بالشكر إلى نظرائه المصريين على عملهم المستمر الدءوب المشترك بشأن أمن الطيران، وقال إن استمرار رحلات الطيران بين المملكة المتحدة وبين شرم الشيخ هى الأولوية الأولى للبلدين.

> تتمتع المملكة المتحدة ومصر بالفعل بعلاقة تعاون أمنى وثيقة الصلة، وناقش والاس الجهود المبذولة لتقوية العلاقة، خلال مشاركة الخبرات فى الأمن السياحى وإدارة الأزمات ومكافحة العبوات الناسفة اليدوية الصنع.

وقال إنه حريص على تحقيق علاقة شراكة استراتيجية أكثر قوة مع مصر بشأن الأمن فى الفترة المقبلة، مؤكدًا رأى المملكة المتحدة بأن استقرار مصر على المدى الزمنى الطويل يعتمد على الإصلاح السياسى والاقتصادى لبناء اقتصاد قوى ومجتمع قوى إضافة إلى أمن قوى. وقد رحب بالرؤية الواضحة التى أظهرتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى.

وأضاف، أن بريطانيا تستمر فى دعم انتعاش الاقتصاد المصرى بدعم السياسة الفنية، وتقديم المساعدة للفئات الأكثر فقرًا فى مصر وتحقيق استثمارات جديدة لإيجاد فرص العمل وتحقيق النمو.