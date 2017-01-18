القضاء الإماراتى يقضى بحبس 3 أشخاص لانتمائهم لتنظيم إرهابى

أبوظبى (أ ش أ)

أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الأربعاء، أحكاما فى 3 قضايا متعلقة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المحكمة قضت بمعاقبة "ع.ح.م" إماراتى الجنسية بالسجن 5 سنوات وفرض غرامة مليون درهم ومصادرة وإتلاف محتويات الأجهزة المضبوطة.

كما حكمت على "ع.ح.ى. ج" عربى الجنسية بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة، فضلا عن الحبس سنة واحدة لـ" ح.س.م" إماراتى الجنسية عما اسند إليه من تهم.

ونظرت المحكمة كذلك فى 11 قضية أخرى تتعلق بأمن الدولة وأرجأت النظر فيها.