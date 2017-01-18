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العبادى يعلن تحرير الساحل الأيسر للموصل

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العبادى يعلن تحرير الساحل الأيسر للموصل العبادى يعلن تحرير الساحل الأيسر للموصل

قال رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، فى كلمته الأسبوعية إن القوات الأمنية تسيطر على معظم الساحل الأيسر للموصل، وبدأت بالتحول نحو الساحل الأيمن للمدينة.

 

 

وأكد العبادى أن داعش فقد أغلب حواضنه سواء المالية أو المنطقية فى العراق.

 

 

وأعلنت قيادة العمليات الخاصة الثانية فى جهاز مكافحة الإرهاب أنها سيطرت على كامل الساحل الأيسر فى الموصل.

 

 

وأفادت مصادر فى جهاز مكافحة الإرهاب أن القوات الأمنية استعادت أحياء المهندسين والجزائر والعطشانة والدركزلية، ضمن المحور الشرقى من الموصل، مشيرة إلى أن حى الوزراء فقط كان يفصلها عن السيطرة على الجانب الأيسر من المدينة بالكامل.

 

 

وأوضحت المصادر أن قوات الجهاز أعدت خطة للعبور إلى الجانب الأيمن للمدينة لاستعادتها من قبضة داعش خلال المدة القريبة المقبلة.

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مصر 365