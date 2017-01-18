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الأرصاد تؤكد استمرار الشبورة المائية حتى مطلع الأسبوع المقبل

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الأرصاد تؤكد استمرار الشبورة المائية حتى مطلع الأسبوع المقبل الأرصاد تؤكد استمرار الشبورة المائية حتى مطلع الأسبوع المقبل

>كتب محمد محسوب

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن استقرار الأحوال الجوية والهدوء فى نشاط الرياح مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، أدى إلى ظهور الشبورة المائية الكثيفة التى تشهدها حالياً.

وأضاف "عبدالعال"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشبورة الكثيفة مستمرة حتى أول الأسبوع القادم مناشدا المواطنين ضرورة الحذر أثناء القيادة، خاصة فى أوقات نزول الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، وارتداء الملابس الثقيلة.

وقد ظهرت شبورة كثيفة فى سماء القاهرة والجيزة صباح اليوم، مما أعاق حركة السيارات فى مناطق عدة داخل المحافظتين وبالطرق المؤدية إليها، خاصة الطرق السريعة والصحراوية منها محور 26 يوليو والدائرى وطريق إسكندرية الصحراوى والطريق الزراعى وأسيوط الغربى.


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