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اسلام جمال يقترب من الانضمام إلي «بتروجيت»مع المعلم

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اسلام جمال يقترب من الانضمام إلي «بتروجيت»مع المعلم اسلام جمال يقترب من الانضمام إلي «بتروجيت»مع المعلم

اسلام جمال

اقترب إسلام جمال، مدافع الزمالك، من الإنتقال إلى بتروجت، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير، بعد تلقيه مكالمة هاتفيه من مسئولى النادى البترولى، يؤكدون رغبة حسن شحاته المدير الفنى الجديد للفريق فى ضمه.

وابتعد إسلام جمال عن نادي الإسماعيلى ليبدأ فى المفاضلة بين عرضى بتروجت والمقاولون العرب، وإن كان انضمامه للنادى البترولى يعد الأقرب بعد تولى المعلم القيادة الفنية للفريق خلفاً لطلعت يوسف.

ويتواجد إسلام جمال مع الزمالك، فى مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر لخوض مواجهة ودية اليوم الأربعاء، أمام جولدى، حتى يكون جاهزاً للمشاركة مع فريقه الجديد.

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