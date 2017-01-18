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التحقيق مع ربة منزل لاتهامها بممارسة الدعارة مع خليجى بالدقى

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التحقيق مع ربة منزل لاتهامها بممارسة الدعارة مع خليجى بالدقى التحقيق مع ربة منزل لاتهامها بممارسة الدعارة مع خليجى بالدقى

> كتب سليم على

تحقق نيابة الدقى برئاسة المستشار عبد الله المهدى، مع ربة منزل لاتهامها بممارسة الدعارة مع خليجى داخل شقة مفروشة بمنطقة الدقى.

وكشفت التحقيقات أن معلومات وردت لوحدة مباحث الآداب بالجيزة، بتردد "نورة . ت" 21 عاما، ربة منزل، على بعض الشقق المفروشة لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة الحرام.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم مداهمة الشقة والقبض على المتهمة أثناء ممارستها الرذيلة مع "زامل. س"، 34 عاما خليجى، مقابل 1000 جنيه فى الليلة، وبالكشف الجنائى عن المتهمة تبين أنها مسجلة آداب، وسبق القبض عليها.


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