تأجيل محاكمةمستشار وزير مالية «الإخوان» لجلسة 19 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار الشبيب، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، من بينهم عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فى قضية”اللجان النوعية بالجيزة”، لجلسة 19 فبراير المقبل لحضور المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد تلك الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.