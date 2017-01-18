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تطوير 40 بئر زراعى بتكلفة 11.6 مليون جنيه بالوادى الجديد

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تطوير 40 بئر زراعى بتكلفة 11.6 مليون جنيه بالوادى الجديد تطوير 40 بئر زراعى بتكلفة 11.6 مليون جنيه بالوادى الجديد

بئر زراعى

(أ.ش.أ)

بدأ مركز الداخلة في الوادي الجديد، رفع كفاءة 40 بئرًا زراعيًا، بقري المركز بقيمة 11 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مركز الداخلة سيد محمود، في تصريح، اليوم، “إن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تشمل تركيب 21 محرك غاطس أعماق، لزيادة معدلات الإنتاج للآبار الجوفية بـ 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلي بناء 29 غرفة حول ماكينات تشغيل الآبار لحمايتها من السرقات بـ 5 ملايين و600 ألف جنيه، بإجمالي 40 بئرًا زراعيًا جوفيًا يشملهم مشروع التطوير ورفع الكفاءة”.

وأشار إلى أن وزارة الري تنفذ حاليًا مشروعًا لتشغيل 20 بئرًا زراعيًا بنظام الطاقة الشمسية، لترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الأعطال الناجمة عن التشغيل محركات الديزل والسولار.

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