الليلة..سميرة سعيد ضيفة «شيرى ستوديو» على DMC العامة

كتبت – إنجي لطفي

تحل المطربة سميرة سعيد، اليوم الأربعاء، ضيفة على برنامج “شيرى ستوديو” الذى تقدمه الفنانة شيرين عبد الوهاب على شاشة “دى ام سى” العامة.

ومن المقرر أن يرافق “الديفا” فى الحلقة، الإعلامى أكرم حسنى والمطرب والممثل أحمد فهمى فى حلقة استثنائية لبرنامج شيرين الجديد.

من جانبها قالت شيرين عبد الوهاب : نعتمد فى البرنامج على استضافة أكثر من نجم مشهور فى حلقة واحدة للحديث عن أسرار وكواليس حياتهم الفنية بالإضافة إلى تقديم استعراضات وأغانى بشكل مختلف للجمهور.

وأضافت، أنها إعتمدت فى البرنامج على تقديم حالة فنية متكاملة من غناء وتمثيل وفقرات استعراضية وترفيهية، وذلك من أجل التنوع والحرص على المشاهد.