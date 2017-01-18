«الفجل الأسود» و«الكركم» وزيت أكليل الجبل لتطهير الكبد من السموم

(أ.ش.أ)

تنصح الطبية الفرنسية “هيلدوجارد دى بنجن”، المتخصصة فى العلاج بالأعشاب والنباتات، بتناول الفجل الأسود لتطهير الكبد وإزالة السموم المتراكمة به، وذلك بعد خلطه باللبن أو الزبادي.

وأكدت الطبيبة الفرنسية، أن الكركم يعمل على زيادة إفراز الكبد العصارة الصفراء المرارية الهاضمة لإعادة تجديد وبناء خلاياه، كما أن له فوائد كبيرة كمضادة للأكسدة حيث يفضل إضافته على العديد من المأكولات لما يتمتع به من فوائد صحية جمة.

وتشير الطبيبة الفرنسية إلى أن زيت أكليل الجبل “ويسمى فى بعض الأحيان زيت ندى البحر” يعمل على تطهير العصارة المرارية الصفراء، ومدر للبول وهو ما يعنى قدرته على تخليص الجسم من السموم، حيث يكفى تناول نقطتين أو أربع فقط يوميا للحصول على كبد خال من السموم.

ويذكر أن للفجل الأسود تاريخ طويل، حيث كتب هيرودوتس، 485 قبل الميلاد، أن أجور بنائي الأهرامات في مصر القديمة كانت تدفع لهم فجلًا وبصلًا وثومًا، وكان الفجل يستخدم كغذاء ودواء، وفى روما القديمة، كان زيت الفجل يوضع على الجلد لعلاج أمراضه، وفي الصين كان الفجل مدرجًا في المواد الطبيعية كمنبه هضمي، واليوم يستعمل زيت الفجل كمشه ومنبه للهضم.