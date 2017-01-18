سقوط أخطر تشكيل عصابى لسرقة المواشى.. واستعادة 20 رأس بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط " أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية من الحظائر الملحقة بمساكن مالكيها، متخذين من دائرة محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، ونجح رجال المباحث فى استعادة 20 رأس منها.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المحمودية، برئاسة الرائد أحمد الأصولى رئيس المباحث قيام كل من، "محمد ف" عاطل ومقيم بندر إدكو سبق اتهامه فى القضية رقم 2277/2010 جنح قسم غرب النوبارية "سرقة حيوانات" ومطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (5) قضايا أخرها القضية رقم 2567/2010 جنايات قسم غرب النوبارية "سرقة بالإكراه"، والمقيدة برقم كلى 713/2010 والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، و"محمد ف" وشهرته "كرملة" عاطل ومقيم مركز إدكو سبق اتهامه فى عدد (3) قضايا متنوعة "سرقة وخيانة أمانة" أخرها القضية رقم 2850/2014 جنح مركز إدكو "سرقة" ومطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا متنوعة "سرقة وضرب" أخرها القضية رقم 39782/2010 جنح قسم المنتزه ثان الإسكندرية "سرقة"، والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنة بجلسة 26/9/2010، و"مبارك س" وشهرته "ماهر" عاطل بدائرة مركز إدكو مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا تبديد أخرها القضية رقم 8618/2015 جنح مركز المحمودية "تبديد"، والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة شهر بجلسة 29/12/2015 ، و"على ص" عاطل ومقيم مطوبس كفر الشيخ سبق اتهامه فى عدد (9) قضايا متنوعة "سرقة متنوعة وضرب" أخرها القضية رقم 15051/2016 جنح مركز مطوبس "سرقة بالإكراه"، و"محمود م" عاطل ومقيم زفتى الغربية، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، يتزعمه الأول، تخصص فى سرقة الماشية من الحظائر الملحقة بمساكن مالكيها، متخذين من دائرة محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات بأماكن ترددهم ومحال إقامتهم، بقيادة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط جميع المتهمين والسيارات المستخدمة فى وقائعهم أرقام ( س و ه 3762 ) ماركة شيفروليه جامبو بيضاء اللون، والسيارة رقم ب ن س 5842 ماركة شيفروليه دبابة بيضاء اللون، وسيارة ماركة شيفروليه دبابة بيضاء اللون بدون لوحات معدنية، والسيارة رقم س ب د 8561 ملاكى ماركة شيفروليه أوبترا سوداء اللون"، وجارى فحصهم، وضبط بحوزتهم مبلغ مالى 48 ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب الوقائع الآتية: "واقعة المحضر رقم 812 /2017 جنح مركز المحمودية سرقة عدد (13) رأس ماشية عن بلاغ "مصطفى محمود جلال الجوينى المقيم بناحية قرية العطف مركز المحمودية، وواقعة المحضر رقم 813 /2017 جنح مركز المحمودية .. سرقة عدد (6) رؤوس ماشية عن بلاغ "محمد صبحى محمود محمد" فلاح ومقيم بندر المحمودية، وواقعة المحضر رقم 816 /2017 جنح مركز المحمودية سرقة عدد (2) رأس ماشية عن بلاغ "عبد السلام عبد العزيز أحمد الراكيبى" مزارع ومقيم قرية القبطان مركز المحمودية.

وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى متحصلات جرائمهم بالبيع لكل من، "أحمد ع" جزار ومقيم كرموز الإسكندرية، و"السيد ش" تاجر ماشية ومقيم دائرة مركز الدلنجات وتقسيم مقابلها وإنفاقه على مستلزماتهم الخاصة عدا المبلغ المضبوط حوزتهم، وتم ضبط مخفيا المسروقات الأخيرين وضبط بحوزتهما عدد (20) رأس ماشية من متحصلات الوقائع بعاليه وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم.