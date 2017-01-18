القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم بانجو وحشيش بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من القبض على 4 من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، بالقبض على كل من، المتهم "جمال .ع. ع" 32 سنة أخصائى بصريات مقيم شارع الحرية - قسم أول، وبحوزته (350) قرصا من المواد المخدرة، ومبلغ مالى (310) جنيهات وهاتف محمول، والمتهم "محمد .ا .م" 38 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة، وبحوزته 47 لفافة من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى "1.5 كيلو جرام" ومبلغ مالى 250 جنيها، وتليفون محمول، والمتهم "أحمد .ى .ع" 18 سنة عاطل مقيم حى السلام - دائرة قسم ثان بحوزته 8 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وزنت حوالى "80 جراما"، ومبلغ مالى (75 جنيها) وهاتف محمول، و"ممدوح .ع. ع" 40 سنة عاطل مقيم الضبعية - دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته عـدد 10 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى " 1.5 كيلو جرام"، ومبلغ مالى 1000 جنيه وهاتف محمول .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم من تجار ومتعاطى تلك المواد، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.