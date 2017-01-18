«طرق دبي» تفتتح مركز الرقابة الذكية بمؤسسة الترخيص

افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مركز الرقابة الذكية بمؤسسة الترخيص، الذي يختص برقابة أداء مزودي خدمات الترخيص في إمارة دبي، من مراكز الفحص الفني للمركبات، ومنشآت تعليم قيادة المركبات، إضافة إلى رقابة المركبات الثقيلة عن بُعد. ويتضمن المركز شاشات مراقبة وأجهزة تكنولوجية متطورة مرتبطة بكاميرات المرقبة في المراكز التابعة لمزودي خدمات الترخيص، كما تم ربط المركز بأجهزة الرقابة المثبتة على المركبات الثقيلة (الشاحنات) والتي تُمكّن المعنيين في المركز من التواصل مع الدوريات التابعة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات على الطرقات لضبط المركبات المخالفة.

ويهدف المركز إلى تحسين سلامة النقل والمرور والحد من الحوادث والوفيات، عن طريق تكثيف الدور الرقابي على منشآت تعليم قيادة المركبات وتعزيز الاستدامة البيئية للنقل من خلال تكثيف الرقابة على مراكز الفحص الفني للمركبات، إضافة إلى تحسين واستدامة الحلول والخدمات الحكومية الذكية من خلال تطبيق الأساليب الذكية والتي تم تطويرها بالأنظمة الالكترونية بالمركز، كما سيساهم المركز في تطوير العلاقة مع مزودي الخدمات والشركاء الاستراتيجيين والمساهمة في رفع نسبة الالتزام بالنظم والقوانين المعتمدة.

وأكد سعاد مطر الطاير حرص الهيئة على تقديم أفضل الحلول في مجال تحسين مستوى الوعي والسلامة المرورية وتوظيف التقنيات الذكية في مختلف المجالات، ومنها الرقابة الذكية على مزودي خدمات الترخيص لضمان التزام المزودين والمتعاملين بالأنظمة المعتمدة من قبل الهيئة، وتحسين مستوى الأمن والسلامة المرورية على الطرقات والتقليل من الحوادث الناجمة عن سلوكيات القيادة الخاطئة من السائقين.

واستمع الطاير لشرح من السيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، والسيد محمد نبهان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، عن مهام مركز الرقابة الذكية الذي يقوم بعملية الرقابة من خلال أربع أنظمة رئيسة هي؛ نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة، ونظام سلامة المركبات الالكتروني، ونظام مركزية الفحص للمركبات، ونظام الترخيص والمرور الذكي.

> وأوضح السيد بهروزيان في معرض شرحه، أن المركز هو الأول من نوعه في الهيئة الذي يقوم بعملية رصد التجاوزات التي تحدث في مراكز الفحص الفني للمركبات ومنشآت تعليم قيادة المركبات، من خلال كاميرات المراقبة، وإصدار المخالفات الغيابية مع الاحتفاظ بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تثبت التجاوزات، ويتم إخطار جميع مزودي الخدمات بكافة المخالفات التي يتم اصدارها من مركز الرقابة الذكية، مشيراً إلى أن المركز قام في المرحلة الأولى بتحرير المخالفات تجريبياً بهدف توعية مزودي الخدمات بضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط المتبعة في عملية تقديم الخدمة، ووضع الإجراءات التصحيحية، وأن الهيئة بدأت في مطلع العام الجاري تحرير المخالفات بقيمتها المحددة وفقاً للتشريعات القانونية المعتمدة.