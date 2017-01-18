سقوط عصابة "هنبشة" لسرقة السيارات بصحراوى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

القت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بصحراوى البحيرة يضم 3 عاطلين .

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة غرب النوبارية بقيام " محمد ع " وشهرته " هنبشة " سائق توك توك ومقيم مدينة النوبارية وله إقامة أخرى بناحية الشواشة مركز الفيوم سبق اتهامه في القضية رقم 71/2017 جنايات قسم غرب النوبارية"مخدرات "، و"يونس . ر " عامل بكافتيريا ومقيم الحى الثاني مدينة غرب النوبارية سبق اتهامه في القضية رقم 691/2017 جنح قسم غرب النوبارية " سرقة "، و" أحمد . ف " عامل ومقيم العدل قسم غرب النوبارية بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات من خلال القاء الحجارة علي السيارات المارة بالطرق السريعة لإجبارها علي التوقف والإستيلاء عليها عقب مغافلة قائديها متخذين من دائرة قسم غرب النوبارية والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بمحل إقامتهم وأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترافوا بقيامهم بارتكاب الوقائع الآتية واقعة المحضر رقم 4674 /2016 جنح قسم غرب النوبارية " شروع في سرقة سيارة بالقاء الحجارة، وإحداث تلفيات بالسيارة رقم س د ى 3192 وإصابة مستقليها عن بلاغ " محمد عبد العليم على عبد العليم بتاريخ 18/12/2016 .

وكذا واقعة المحضر رقم 4852 /2016 جنح قسم غرب النوبارية " شروع في سرقة سيارة بإلقاء الحجارة " وإحداث تلفيات بالسيارة رقم ه ى 8543 عن بلاغ المواطن أحمد محمود إبراهيم عبد العال بتاريخ 30/12/2016 .