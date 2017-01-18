نيابة الوادى الجديد ترسل الذخيرة المضبوطة بكمين النقب للمعمل الجنائى

الوادى الجديد - هيثم البدرى ــ ماهر أبو النور ــ تصوير: أحمد مصطفى

أمر المستشار محمود شوقى رئيس نيابة الوادى الجديد الكلية وتحت إشراف المستشار محيى أبو كريشة المحامى العام لنيابات الوادى، بإرسال الذخيرة المضبوطة التى تم العثور عليها بكمين النقب الواقع على طريق "أسيوط - الوادى الجديد" الذى تعرض للحادث الإرهابى الأخير وراح ضحيته 8 شهداء وأصيب 4 آخرون إلى المعمل الجنائى، كما طلبت النيابة العامة تحريات الأمن الوطنى فى القضية.

كانت النيابة العامة بدأت بمعاينة موقع الكمين عقب استهدافه مباشرة، ولاحظت تهشم حوائطه ووجود أثار طلقات لأسلحة متعددة وكسر الشبابيك الزجاجية، وتهشم بالسيارات الموجودة، كما عثرت على بعض الأسلحة والذخائر التى تم إرسالها للمعمل الجنائى، كما استمعت النيابة العامة لشهادات المصابين الذين تم الاستماع إليهم بمستشفى الخارجة بالوادى الجديد.

وكان كمين " النقب" الواقع على طريق "أسيوط - الوادى الجديد" قد تعرض لحادث إرهابى مساء أول أمس الاثنين.