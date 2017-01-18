سقوط عصابة سرقة السيارات ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل أموال بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها علي إعادتها مقابل مبالغ مالية ، وأنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات .

فى البداية وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان مفادها أن كل من احمد.إ.ه.م. 35 سنة عاطل ، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 8339 لسنة 2011م المقطم " سرقة وسائل نقل " ، احمد .م.ع.خ. 35 سنة عاطل ، حسين.ا.ب.ح. 29 سنة عاطل ، ومحمد.ع.ر.ج. 34 سنة عاطل ، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها علي إعادتها مقابل مبالغ مالية ، وأنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات .

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم أثناء استقلالهم السيارة رقم س هـ ب 723 ماركة شيفروليه موديل 2014م حمراء اللون ملك سعد الدين.ع.ق.س. 52 سنة سائق ، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 7211 لسنة 2016م جنح القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع ، وبتطوير مناقشتهم تحت اشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة ، وبتضييق الخناق اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقات السيارات بذات الأسلوب وتم إعادتها لمالكيها وهم كل من سرقة السيارة رقم ع أ 9876 ماركة شيفرولية اوبترا سوداء اللون بلاغ ايهاب .ج.ص. 47 سنة صاحب شركة ، والمحرر بشأنها المحضر رقم 8208 لسنة 2016م جنح مدينة نصر ثان وتم اعادتها لمالكها ، وسرقة السيارة رقم ق ب ص 869 ماركة شيفرولية افيو سوداء اللون موديل 2011م بلاغ مريم .ع.ع.ى.42 سنة صيدلى ، والمحرر بشأنها المحضر رقم 3186 لسنة 2016م جنح مدينة نصر ثان وتم اعادتها لمالكتها ، وسرقة السيارة رقم س ل ع 268 ماركة شيفرولية افيو فيرانى اللون موديل 2010م بلاغ المواطن / على محمد محمود ادريس سن 69 طبيب ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان والمحرر بشأنها المحضر رقم 4409 لسنة 2016م جنح مدينة نصر ثان وتم إعادتها لمالكها.

وأيضا سرقة السيارة رقم د ن 6589 ماركة شيفرولية اوبترا فضى اللون بلاغ ميلاد.م.ج. 31 سنة مندوب مبيعات ، والمحرر بشأنها المحضر رقم 6095 لسنة 2016م جنح مدينة نصر ثان ، وتم إعادتها لمالكها، و السيارة رقم ف ق ن 157 ماركة شيفرولية اوبترا فضي اللون بلاغ احمد.ا.م.م. 22 سنة مهندس ، والمحرر بشأنها المحضر رقم 6286 لسنة 2016م جنح مدينة نصر ثان ، وتم إعادتها لمالكها، وسرقة السيارة رقم ب ر هـ 412 ماركة شيفرولية اوبترا بترولى اللون موديل 2008م بلاغ محمود .ع.ع. 35 سنة موظف ، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4757 لسنة 2016م جنح القطامية ، وتم إعادتها لمالكها، وسرقة السيارة رقم أ ل ب 2795 ماركة شيفرولية بيك اب خضراء اللون موديل 2016م بلاغ عبد الرازق.ا.ا. 45 سنة سائق ، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4091 لسنة 2016م جنح مدينة نصر ثان ،وتم إعادتها لمالكها، وكذلك سرقة السيارة رقم ب س أ 275 ماركة شيفروليه اوبترا ملك نادية.ف.ع.ح.62 سنة ربة منزل ، والمحرر بشأنها المحضر رقم 6163 لسنة 2016 م جنح مدينة نصر ثان وتم إعادتها لمالكها.

باستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة، فتحرر ملحقا للمحاضر الأصلية ،وتولت النيابة العامة التحقيق.