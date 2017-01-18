إحالة 26 إخوانيا للمحاكمة الجنائية لتخطيطهم لقلب نظام الحكم بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

قرر المستشار هيثم صلاح، مدير النيابة إحالة 26 إخوانيا للمحاكمة الجنائية، لتخطيطهم لقلب نظام الحكم خلال الفترة من شهر أغسطس 2014 وحتى شهر يونيو 2015، وحيازتهم منشورات ومطبوعات وتخطيطهم لاستهداف ضباط ومركبات الشرطة.

كانت تحريات الأمن الوطنى بسوهاج، قد أكدت قيام 26 من المنتمين لتنظيم الإخوان بدائرة مركز طهطا بتشكيل لجان نوعية لاستهداف سيارات ومركبات الشرطة، وتلقيهم تمويلا من عناصر التنظيم بالخارج، والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية.

وأشارت التحريات إلى إعدادهم مخططات لإحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين، وقيامهم بشراء البنزين والسولار من السوق السوداء، لإحداث نقص وإثبات فشل الحكومة فى توفير المواد البترولية، وكذلك السعى لإفشال العام الدراسى فى المدارس والمعاهد والجامعات، وتعطيل العملية التعليمية، حثهم المواطنين على عدم دفع فواتير الكهرباء والمياه، وضبط بحوزتهم عددا من أجهزة الكمبيوتر، وبفحصها تبين صحة المعلومات، وتم ضبط طابعات ومنشورات لخططهم لزعزعة استقرار البلاد وقلب نظام الحكم، وتبين مشاركة المتهمين فى اعتصامى رابعة والنهضة.