أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحالة 26 إخوانيا للمحاكمة الجنائية لتخطيطهم لقلب نظام الحكم بسوهاج

Google+ Print
إحالة 26 إخوانيا للمحاكمة الجنائية لتخطيطهم لقلب نظام الحكم بسوهاج إحالة 26 إخوانيا للمحاكمة الجنائية لتخطيطهم لقلب نظام الحكم بسوهاج

>سوهاج ــ محمود مقبول

قرر المستشار هيثم صلاح، مدير النيابة إحالة 26 إخوانيا للمحاكمة الجنائية، لتخطيطهم لقلب نظام الحكم خلال الفترة من شهر أغسطس 2014 وحتى شهر يونيو 2015، وحيازتهم منشورات ومطبوعات وتخطيطهم لاستهداف ضباط ومركبات الشرطة.

 

كانت تحريات الأمن الوطنى بسوهاج، قد أكدت قيام 26 من المنتمين لتنظيم الإخوان بدائرة مركز طهطا بتشكيل لجان نوعية لاستهداف سيارات ومركبات الشرطة، وتلقيهم تمويلا من عناصر التنظيم بالخارج، والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية.

 

وأشارت التحريات إلى إعدادهم مخططات لإحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين، وقيامهم بشراء البنزين والسولار من السوق السوداء، لإحداث نقص وإثبات فشل فى توفير المواد البترولية، وكذلك السعى لإفشال العام الدراسى فى المدارس والمعاهد والجامعات، وتعطيل العملية التعليمية، حثهم المواطنين على عدم دفع فواتير الكهرباء والمياه، وضبط بحوزتهم عددا من أجهزة الكمبيوتر، وبفحصها تبين صحة المعلومات، وتم ضبط طابعات ومنشورات لخططهم لزعزعة استقرار البلاد وقلب نظام الحكم، وتبين مشاركة المتهمين فى اعتصامى رابعة والنهضة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو