ننشر صور اقتحام الأمن للقاء سرى للإخوان وضبط قيادات الجماعة قبل 25 يناير

كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" صور مداهمة قوات الأمن للقاء سرى لقيادات الجماعة الإرهابية فى مدينة نصر، للتخطيط لأعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة، وافتعال الأزمات قبل ذكرى ثورة 25 يناير.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على قيادات إخوانية بينهم مستشار وزير تموين الإخوان، وعدداً من قيادات الجماعة يقنطون بالقرب من منزل الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأسفر تفتيش المقر الذى عقد فيه اللقاء التنظيمى عن العثور على أوراق تنظيمية تتضمن العديد من الخطط الإثارية وتكليفات لعناصرهم للمشاركة فى الفعاليات، ومبلغ مالى قدره 315,300 ألف جنيه مصرى.