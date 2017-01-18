بالصور.. حسن شحاتة يصل بتروسبوت ويجتمع بـ"لاعبى بتروجت"

كتب رامى ناجى تصوير حسام عاطف

وصل منذ قليل ، حسن شحاتة المدير الفني الجديد لفريق بتروجت الي ملعب بتروسبورت ، لقيادة اول مران للفريق البترولى بعد تعاقده بشكل رسمى مع مسئولى النادى أول أمس الاثنين.

وعقد المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بعد وصوله ملعب تروسبورت جلسة مغلقة مع اللاعبين قبل بدأ المران الجماعى

ونجح مسئولو نادى بتروجت في التعاقد مع المعلم لمدة عام ونصف لقيادة الفريق، خلفاً لطلعت يوسف الذى تولى إدارة أهلى طرابلس الليبى، وكان نادى طلائع الجيش كان آخر محطة تدريبية لحسن شحاتة بالدورى المصرى، قبل أن ينفصل عنه قبل انطلاق الموسم الحالى دون أن يخوض أية مباريات رسمية.

واستقر حسن شحاتة على الجهاز المعاون في قيادة الفريق بتروجت، حيث جاء محمد ثابت مدرب عام، وهيثم شعبان مدرب مساعد، ومحمد يونس مدرباً لحراس المرمى، وصفى الدين محمود معد بدنى وأحمال، وجميعهم من أبناء نادى بتروجت.