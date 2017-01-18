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حسن شحاتة عن لاعبى بتروجت: "يتميّزون بحسن السير والسلوك"

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حسن شحاتة عن لاعبى بتروجت: "يتميّزون بحسن السير والسلوك" حسن شحاتة عن لاعبى بتروجت: "يتميّزون بحسن السير والسلوك"

>كتب رامى ناجى

أكد حسن شحاتة المدير الفنى الجديد لفريق بتروجت، أنه من ضمن الأسباب الرئيسية على موافقة تدريب الفريق البترولى، هو حسن سير وسلوك لاعبى الفريق وهو ما غرزه طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق فى اللاعبين.

 

وأشار المدير الفنى السابق لمنتخب إلى أنه دائما يرفض قيادة أى فريق فى منتصف بطولة الدورى، لكن فترة توقف الدورى بسبب مشاركة الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا الجابون شجعته لتدريب الفريق البترولي.

 

وأعرب حسن شحاتة عن أمنياته لقيادة فريق بتروجت للمربع الذهبى ببطولة الدوري، مؤكدا أن الفريق يمتلك عددا من اللاعبين الجيدين.


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