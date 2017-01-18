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«مسرح مصر» يقدم «كاوبوى» على «MBC مصر»..الجمعة القادمة

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«مسرح مصر» يقدم «كاوبوى» على «MBC مصر»..الجمعة القادمة «مسرح مصر» يقدم «كاوبوى» على «MBC مصر»..الجمعة القادمة

 

تقدم فرقة “”بمشاركة الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية ” كاوبوي”، فى العاشرة مساء، الجمعة المقبلة، عبر قناة “MBC مصر”.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي بالإضافة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور وينتظرهم مستقبل واعد، ومنهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، وعمر متولي، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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