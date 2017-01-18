النيابة الإدارية توقف مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة عن العمل

قررت النيابة الادارية قسم ثان تعليم، بمجمع التحرير، استدعاء مدير مدرسة خالد بن الوليد بحدائق القبة الشهير بمستريح الادارة التعليمية بحدائق القبة المتهم بالنصب والاحتيال تمهيدًا لاتخاذ قرار بوقفه عن العمل، بعد أن استلمت النيابة صورة رسمية من حكم حبسه عامين مع الشغل والنفاذ حضوريًا بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى واعطائهم نسبة من الأرباح والتى تبين أنها ملك للدولة.

وقال المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة محمد خيرى سيد محامى المجنى عليه، إن الحكم صدر حضوريًا مع الشغل والنفاذ وواجب التنفيذ، وسوف يتم إخطار مباحث تنفيذ الأحكام به، مضيفًا أن مديرة الإدارة التعليمية الجديدة بحدائق القبة، طلبت صورة من حكم حبس مدير المدرسة، تمهيدًا لإبعاده عن المدرسة باعتبار أنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف.

من جانب أخر، سادت حالة من الفوضى داخل المدرسة بعد حبس مديرها عامين بتهمة النصب والاحتيال وطالب التلاميذ والمدرسين بايقاف مدير المدرسة عن العمل باعتباره أنه يسيئ للمهنة وتساءل أولياء أمور التلاميذ كيف لوزير التعليم أن يبقى على مدير مدرسة تم ادانته بتهمة النصب.

وكانت محكمة جنح حدائق القبة برئاسة المستشار محمد أبو بكر رئيس المحكمة وأمانة سر عادل عبد الراضى، قد قضت بمعاقبة مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة السيد عبد اللاه محمود السيد الشهير بـ”مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة” حضوريا بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وكفالة ألفى جنيه، لاتهامه بالنصب والاحتيال واستغلال وظيفتة، والاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى، والتى تبين أنها ملك للدولة، وإعطائهم نسبة من الأرباح كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية للمتهم.

كانت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول، قد أحالت مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة الشهير بمستريح الإدارة التعليمية، للمحاكمة العاجلة، بتهمة النصب والاحتيال واستغلال وظيفتة، والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من أموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار علاء رجب، رئيس نيابة حدائق القبة، أن مدير المدرسة استولى على أموال المواطنين واشترى بها عددًا كبيرًا من محلات السوبر ماركت والشقق فى منطقة الزهراء بمدينة نصر.

كان قسم حدائق القبة، قد تلقى من أحد الموظفين بلاغًا ضد مدير المدرسة، يتهمه بالاستيلاء على مبلغ مائة ألف جنيه بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والعقارات ومنحه نسبة من الأرباح، وتبين أنه وقع ضحية نصب.

وتضمن البلاغ أن مدير المدرسة استغل منصبه وأوهم المواطن أن لديه أراضى بعدة محافظات منها محافظة المنيا وحصل منه على المبلغ بحجة توظيفها، إلا أن المواطن إكتشف أنه وقع ضحية نصب، فطالبه برد أصل المبلغ، فرفض مدير المدرسة، وتبين أن هذه الأرض ملك للدولة.