تخصيص قطعة أرض لطالب ذى احتياجات خاصة لتنفيذ مشروعه بأسوان

(أ.ش.أ)

استقبل محافظ أسوان، اللواء مجدى حجازي، اليوم، الطالب عبدالرحمن عمران “الصف الثالث الثانوي بمدرسة العقاد الثانوية” لعرض مشروعه “فاب لاب” وهو عبارة عن ورشة صغيرة لصنع ألعاب الأطفال، وقاعة لعقد كورسات تدريبية في مجال الحاسب الآلي.

وأشاد حجازي، بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة كمثل يحتذى به وخاصة أن إعاقته كانت حافزاً له لتحدي الصعاب وتحقيق أحلامه وطموحاته موجهاً مدير التخطيط العمراني بالمحافظة لدراسة تخصيص قطعة أرض لتنفيذ مشروعه.

ومن جانبه عبر الطالب عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أن هذا الدعم لذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة يعتبر دافعًا قويًا لبذل أقصى جهد في الوصول لإبداعات تساهم في خدمة المجتمع والوطن.

وأوضح عبد الرحمن عمران، بأن فكرة “فاب لاب” يتم تنفيذها في صورة ورشة صغيرة، أو معمل (ثابت أو متنقل) تحتوى على آلات وأدوات قادرة على صنع أي شئ ألعاب الأطفال البسيطة، والنماذج الأولية للمنتجات والأجهزة الإلكترونية الحديثة، بجانب إقامة قاعات لعقد كورسات تدريبية يستفيد منها الكوادر الشبابية في مجال الحاسب الآلي.