ضبط قيادات إخوانية هاربة بينهم مستشار وزير تموين الإخوان

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عدد من القيادات الإخوانية والإرهابية الهاربة أثناء عقدهم لقاء تنظيميا بالقاهرة، قبل 25 يناير.

وقالت الداخلية، فى بيان لها، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اعتزام قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الإعداد لمخطط يستهدف إثارة الرأى العام من خلال استغلال الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتنسيق مع الكيانات المتطرفة، لمحاولة الإخلال بالنظام والأمن خلال تلك الفترة، بتكليف عناصرهم بافتعال العديد من الأزمات بمختلف القطاعات “الجماهيرية، والعمالية”، بالإضافة إلى اعتزام عدد من قيادات الجماعة الإرهابية تنظيم العديد من اللقاءات ببعض الأوكار بمنطقتى مدينة نصر والمقطم بتاريخ 17 يناير بأحد تلك الأوكار الكائن 3 شارع عبدالعزيز، من شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، والخاص بالإخوانى أحمد السيد أحمد شحاتة والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن 10 سنوات فى القضية 9575/2013 جنايات أول الزقازيق، و7 سنوات فى القضية 20311/2013 جنايات ثان الزقازيق، و3 سنوات فى القضية 20692/2013 جنايات أول الزقازيق، و3 سنوات فى القضية 16593 / 2014 جنايات بلبيس، بالتحريض على أعمال التظاهر والعنف والشغب، لوضع آليات تنفيذ مخططهم المشار إليه وتوفير الدعم المالى له.

والجدير بالذكر، أنه تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات واستهداف اللقاء المشار إليه عقب استئذان نيابة أمن الدولة الذى أسفر عن ضبط المذكور عاليه، وعدد “7″ أبرزهم القيادى عمر أحمد عبدالغنى حسانين ومحكوم عليه بالسجن الغيابى لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم 16593/2014 جنايات بلبيس “تظاهر”، و محمد فياض عبد المنعم “وشهرته “صبرى فياض”، عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة، ومحكوم عليه غيابيًا 6 أشهر فى القضية 14145/2016 جنح ديرب نجم، و6 أشهر فى القضية 3124/2016 جنح ديرب نجم، ومطلوب ضبطه فى القضية 1894/2016 إدارى ديرب نجم “تظاهر.

وتم القبض أيضًا على المدعو، عوض محمد الضوى أحمد، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية 25/2016 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية، فى اقتحام محافظة الإسماعيلية، وأحمد محمد إبراهيم شبانة، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية 187/2015 جنايات عسكرية السويس “تحريض على العنف”، ومطلوب ضبطه فى عدد 8 قضايا تظاهر، والسادات إبراهيم على عبد العال، وصبحى حسن السيد عبد العال، وحاتم محمد، وراشد موسى، مستشار وزير التموين إبان حكم جماعة الإخوان ومن العناصر الإخوانية القيادية.

وأسفر تفتيش مقر اللقاء التنظيمى عن العثور على العديد من الأوراق التنظيمية، تتضمن العديد من الخطط الإثارية وتكليفات لعناصرهم للمشاركة فى الفعاليات، ومبلغ مالى قدره 315,300 ألف جنيه مصرى.

وبتفتيش باقى تلك الأوكار، تم ضبط القيادى الهارب سعد الدين محمد خليفة سعد، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية 201/2014 جنايات عسكرية السويس، ومطلوب ضبطه فى عدد 11 قضية أحداث عنف وشغب، وذلك بالعقار رقم 9090 منطقة س، المقطم، وبحوزته عدد 2 جهاز لاب توب، ومجموعة من الفلاشات، وعدد من الهواتف المحمولة، وبعض الأوراق التنظيمية، وكذا ضبط مبلغ مالى وقدره 85,385 ألف جنيه مصرى، بمنزل الهارب عماد الديب محمد أحمد الديب بالعقار 2 شارع مهدى عرفة، الحى العاشر بمدينة نصر.