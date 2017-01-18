الفريق حجازي يلتقى هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية

(أ.ش.أ)

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة لإستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة لتطوير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

واستمع الفريق محمود حجازى إلى عرض تقديمى تضمن التطوير العلمى فى المنظومات وأساليب التعليم الحديثة وارتباطها بتحقيق التنمية المستدامة والتى تعتمد على تنمية المهارات العلمية والسلوكية للدارسين من خلال التعليم النشط والإدارة الاليكترونية خلال مراحل التعلم.

واستعرض اللواء مصطفى عبدالوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية تاريخ وتطور العملية التعليمية والأقسام الهندسية المختلفة داخل الكلية، كذلك ملامح خطط التطوير بما تحتويه المنظومة التعليمية من دارس وعضو هيئه تدريس ودراسات عليا وبحوث.