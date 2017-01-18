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وزيرة الهجرة تبحث مع مدير برنامج دعم التعليم الفنى سبل تشجيع الهجرة الآمنة

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وزيرة الهجرة تبحث مع مدير برنامج دعم التعليم الفنى سبل تشجيع الهجرة الآمنة وزيرة الهجرة تبحث مع مدير برنامج دعم التعليم الفنى سبل تشجيع الهجرة الآمنة

الوزيرة نبيلة مكرم

إلتقت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور إيهاب شوقى، مدير مشروع إصلاح التعليم الفنى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، لبحث سبل التعاون لترويج الهجرة الآمنة لخريجى التعليم الفنى.

وأعربت الوزيرة  في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن تقديرها الشديد للجهود التى يبذلها برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى، مشيرة إلى أنه آن الآوان لتغيير النظرة المجتمعية لخريجى المدارس الفنية، لأن نهضة الوطن لن تكون الا بنهضة صناعية شاملة تقوم على أيدى مصريين لديهم القدرة التقنية المحترفة لمختلف الصناعات.

ومن جانبه، استهل الدكتور إيهاب شوقى، لقاءه بالتعبير عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، قائلاً إن هذا المشروع هو أحد المشاريع المشتركة بين المصرية والاتحاد الأوروبى فى مجال التعليم الفنى، وهو أكبر مشروع للتعليم الفنى لمصر، ويتكون البرنامج من 3 مشاريع، الأول يسعى لوضع هيكلة لنظام التعليم فى ، والثانى هو وضع المناهج التدريبية ثم تدريب المدرسين والمشرفين، والثالث ربط الطلاب بسوق العمل عبر حزم تدريبية، بالإضافة إلى تطوير المعدات والبنية التحتية للمدارس والمرافق.

وشدد “شوقي” على أن مصر تفتقر إلى وجود نظام معلومات قومى لسوق العمل، والسعي لبناء نظام معلوماتى لسوق العمل يساعد كافة الجهات المعنية لمعرفة حجم ونوعية الاحتياجات، وهو ما سيؤدى إلى تسهيل مهمة صاحب القرار فى اتخاذ القرار الملائم والمناسب، ومعرفة احتياجات سوق العمل فى الخارج والداخل، وبالتالى منع الهجرة غير الشرعية وتشجيع خريجى التعليم الفنى على الهجرة المشروعة.

وأضاف مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى، أن الإطار الزمنى للمشروع 7 سنوات بواقع 5 سنوات عمل وسنتين إقفال، مشيرًا إلى أن هدف المشروع عمل 25 مدرسة ومركز تدريب تنطبق عليها معايير الجودة العالمية، وتأهيل من 80 لـ100 مدرسة ومركز تدريب.

وإختتم حديثه بأنهم يدرسون سوق العمل الدولى، لمعرفة احتياجاته بدقة وتدريب العمالة المصرية على هذه الاحتياجات، بحيث نشجع بذلك الهجرة الشرعية ونحد من الهجرة غير الشرعية.

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