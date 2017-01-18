البورصة توقف التداول على سهم جهينة لعدم إرسال الشركة الحكم على صفوان ثابت

كتب – أحمد عبد المنعم

أوقفت البورصة، التعامل على سهم جهينة للصناعات الغذائية خلال جلسة اليوم، لعدم إرسالها حكم محكمة ضد رئيس الشركة صفوان ثابت.

وقالت البورصة، في ببان اليوم الأربعاء، إنه تم إيقاف التعامل لحين إرسال الشركة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والخاص برئيس مجلس إدارة الشركة.

ووضعت محكمة الجنايات رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، ضمن قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب، وفقاً لصحيفة الوطن.

وقال بيان صادر، في فبراير 2016، عن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين إن اللجنة قررت التحفظ على 7.2% من أسهم جهينة للصناعات الغذائية، التي يمتلكها رجل الأعمال صفوان ثابت بطريقة غير مباشرة.

وفي أغسطس الماضي، قررت اللجنة التحفظ على أموال صفوان ثابت؛ بسبب علاقات مزعومة له بجماعة الإخوان، وتحفظت وقتها على حصته المباشرة في جهينة، والتي لا تتخطى 0.34%.

وخفضت برايم في أكتوبر الماضي القيمة العادلة لسهم جهينة إلى 5 جنيهات.

كانت جهينة قد أعلنت تراجع أرباحها بنسبة 34% خلال الربع الثالث من 2016 لتسجل نحو 58.2 مليون جنيه أرباحاً.